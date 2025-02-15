Путина надо убедить, что цена войны будет неприемлемой, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор Владимир Путин пойдет на сделку, если поймет, что Запад готов поддерживать Украину дольше, чем он выдержит войну.

"Чтобы Путин пришел в себя, его надо убедить, что цена будет неприемлемой. Если мы убедим его, что не хотим возвращаться к обычному положению дел и можем быть в этой войне дольше, чем он, то он пойдет на сделку", - сказал министр.

По его мнению, план должен быть в том, чтобы партнеры продолжали держаться своего и поддерживали оборону Украины столько, сколько она будет себя оборонять.

"Путин тоже хочет мира, но на его условиях. Вопрос в том, каким образом прийти к соглашению, с которым смогут жить все. Если это можно сделать быстро - это замечательно. Но, по моему мнению, чтобы быстрее дойти до мира, нужно подготовиться к средним срокам", - подчеркнул Сикорский.