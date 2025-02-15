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Путина надо убедить, что цена войны будет неприемлемой, - Сикорский

Мюнхен, Суббота 15 февраля 2025 19:52
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Путина надо убедить, что цена войны будет неприемлемой, - Сикорский Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что российский диктатор Владимир Путин пойдет на сделку, если поймет, что Запад готов поддерживать Украину дольше, чем он выдержит войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности-2025.

"Чтобы Путин пришел в себя, его надо убедить, что цена будет неприемлемой. Если мы убедим его, что не хотим возвращаться к обычному положению дел и можем быть в этой войне дольше, чем он, то он пойдет на сделку", - сказал министр.

По его мнению, план должен быть в том, чтобы партнеры продолжали держаться своего и поддерживали оборону Украины столько, сколько она будет себя оборонять.

"Путин тоже хочет мира, но на его условиях. Вопрос в том, каким образом прийти к соглашению, с которым смогут жить все. Если это можно сделать быстро - это замечательно. Но, по моему мнению, чтобы быстрее дойти до мира, нужно подготовиться к средним срокам", - подчеркнул Сикорский.

Заметим, что Мюнхенская конференция по безопасности 2025 продолжается второй день.

Ряд событий форума 15 февраля посвящены войне в Украине. РБК-Украина собрало все подробности второго дня Мюнхенской конференции.

Напомним также, что ранее сегодня специальный посланник президента США Кит Келлог взял на себя публичное обязательство за 180 дней задействовать все стороны для завершения войны в Украине.

РБК-Украина собрало главные заявления Келлога.

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