Путіна треба переконати, що ціна війни буде неприйнятною, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російський диктатор Володимир Путін піде на угоду, якщо зрозуміє, що Захід готовий підтримувати Україну довше, ніж він витримає війну.

"Щоб Путін прийшов до тями, його треба переконати, що ціна буде неприйнятною. Якщо ми переконаємо його, що не хочемо повертатися до звичайного стану справ і можемо бути у цій війні довше, ніж він, то він піде на угоду", - сказав міністр.

На його думку, план має бути в тому, щоб партнери продовжували триматися свого та підтримували оборону України стільки, скільки вона буде себе обороняти.

"Путін теж хоче миру, але на його умовах. Питання в тому, яким чином дійти до угоди, з якою зможуть жити всі. Якщо це можна зробити швидко - це чудово. Але, на мою думку, щоб швидше дійти до миру, потрібно підготувати до середніх термінів", - наголосив Сікорський.