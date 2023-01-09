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У Путина опровергли переговоры с Европой по мирному договору с Украиной

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Понедельник 09 января 2023 13:46
У Путина опровергли переговоры с Европой по мирному договору с Украиной Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В России опровергли заявления о том, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обсуждает с европейскими политиками возможность заморозки своей полномасштабной агрессии против Украины по "корейскому варианту".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

"Нет, никто об этом не говорит, это очередная "утка". Если я правильно понимаю, там были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией", - сказал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия готова пойти на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво на сегодняшний момент и заставить Украины выйти на "перемирие" по "корейскому сценарию". По его словам, Козак пытается продвигать такие идеи на встречах с политиками прошлых времен в Европе.

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Песков Война России против Украины Российская Федерация
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