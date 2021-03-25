Про Путіна не запитали. Другий термін, мігранти і Китай: про що Байден говорив на прес-конференції

Вакцинація від COVID-19

Джо Байден заявив, що Білому дому вдалося вирішити поставлене їм завдання - добитися того, щоб у Сполучених Штатів були зроблені 100 мільйонів щеплень від коронавірусу в перші 100 днів його президентства. Ця задача була вирішена достроково, і тепер мета - 200 мільйонів щеплень до закінчення 100 днів президентства.

Другий президентський термін

Президент США заявив, що має намір балотуватися на другий президентський термін.

"Я планую йти на наступні вибори. Я сподіваюся на це", - заявив він.

Байден також сподівається, що на посаду віце-президента буде балотуватися Камала Харріс.

Виведення військ з Афганістану

Американський президент сказав, що виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану до 1 травня під питанням, але підкреслив, що військові не залишаться в країні надовго.

"Ми не будемо залишатися довго. Ми підемо, питання - коли ми підемо. У мене немає намірів залишати там (в Афганістані - ред.) наші війська надовго", - підкреслив він.

Нелегальні мігранти

В даний США ведуть переговори з Мексикою щодо ситуації зі зростанням нелегальної імміграції на кордоні двох країн. Байден зазначив, що в зимовий період традиційно зростає кількість нелегалів, які намагаються перетнути кордон США і Мексики.

"Більшість прибулих нелегально в США людей були відправлені назад, тисячі, десятки тисяч. Ми зараз працюємо з Мексикою, щоб вони прийняли ще більше таких сімей назад", - повідомив президент.

Також Байден зазначив, що Дональд Трамп не використав фонди в розмірі 700 млн доларів, спрямовані на регулювання міграційних процесів на американо-мексиканському кордоні, в результаті чого приплив нелегалів виріс на 31%.

Байден заявив, що перед його адміністрацією зараз стоїть завдання відновити контроль на кордоні, а також забезпечити умови щодо тимчасового перебування нелегалів. Для цих цілей, за його словами, буде створено 5 тисяч ліжок у спеціальних центрах.

Китай

Білий дім має намір активізувати взаємодію з союзниками і партнерами з метою вжиття заходів щодо Китаю. Джо Байден заявив, що в цьому місяці він обговорив з представниками кількох країн, як залучити Китай до відповідальності. Зокрема, такі консультації проводили з Австралією, Індією та Японією.

"Оскільки треба, щоб демократичні країни працювали спільно", - зазначив він.

Ракетні запуски КНДР

Джо Байден заявив, що США будуть реагувати у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.

"По-перше, випробуванням цих конкретних ракет була порушена резолюція ООН 1718. Ми консультуємося з нашими союзниками і партнерами, і буде відповідь, якщо вони виберуть ескалацію. Ми будемо відповідати відповідно", - заявив він.

Демократія

За словами Байдена, зараз вирішується питання, яка система виявиться більш ефективною - демократія або автократія. У цьому контексті він згадав Росію, заявивши, що вона перестала бути державою під контролем комуністичної ідеології, але залишилася автократією.

Американський лідер підтвердив прагнення разом з союзниками провести саміт демократій. Безпосередньо на тему американсько-російських відносин питань не було.

Відзначимо, що під час прес-конференції журналісти не питали Байдена про президента Росії Володимира Путіна. Раніше в інтерв'ю Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

У свою чергу російський президент побажав Байдену "бути здоровим" і заявив, що "хто обзивається, той сам так називається". Також він запропонував дебати в прямому ефірі, Байден сказав, що вони поговорять коли прийде час.

Росію Байден все ж побіжно згадав. "Росія більше не говорить про комунізм. Тут мова про авторитаризм", - зазначив президент США.

Також Джо Байдена не питали про президента України Володимира Зеленського і Україну.