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У Путина надеются, что война против Украины завершится до выборов, - СМИ

Фото: в Кремле надеются, что война против Украины закончится до выборов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Кремле уже начали готовиться к президентским выборам в 2024 году. Политтехнологи уже готовят кампанию под действующего президента, а также надеются, что к выборам война против Украины закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание "Медуза".

В издании сообщают, что опросили двух человек, близких к администрации президента РФ. Те отметили, что пока понимают только общие "контуры" выборов, но уже ясно, что всю кампанию будут строить вокруг Владимира Путина.

"О каких-либо других кандидатах (от власти, - ред.) речь не идет. Либеральных кандидатов не будет, даже для вида", - заявил собеседник издания.

По словам источников, уже понятно, что путинская кампания будет базироваться вокруг "антизападных" нарративов.

"Путин, как всегда, будет рассуждать о "возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире". При этом во внутриполитическом блоке АП уверены, что запрос на такую риторику не очень высок: "Это не то, что волнует избирателя, а то, что интересно самому президенту", - пишет издание.

Также в Кремле надеются, что до выборов война против Украины будет окончена, но чем именно - не знают. По мнению собеседников издания, на выборы нужно выходить с достижениями, но какие это будут достижения - пока неясно. Кроме того, Путину планируют делать максимально высокий рейтинг.

"После того, какие показатели были официально озвучены на "референдумах по присоединению" "ДНР" и "ЛНР", Херсона и Запорожья, показывать что-то значительно ниже будет нельзя. Поддержка должна быть тотальной. В том числе, для демонстрации популярности президента Западу", - отметил источник издания.

Напомним, 27 октября президент РФ Владимир Путин выступил в рамках дискуссионного клуба "Валдай". В частности, он назвал три причины начала войны России против Украины.

Также Путин заявил, что целью "спецоперации" против Украины является якобы помощь жителям Донбасса.

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