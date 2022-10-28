У Путина надеются, что война против Украины завершится до выборов, - СМИ

В издании сообщают, что опросили двух человек, близких к администрации президента РФ. Те отметили, что пока понимают только общие "контуры" выборов, но уже ясно, что всю кампанию будут строить вокруг Владимира Путина.

"О каких-либо других кандидатах (от власти, - ред.) речь не идет. Либеральных кандидатов не будет, даже для вида", - заявил собеседник издания.

По словам источников, уже понятно, что путинская кампания будет базироваться вокруг "антизападных" нарративов.

"Путин, как всегда, будет рассуждать о "возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире". При этом во внутриполитическом блоке АП уверены, что запрос на такую риторику не очень высок: "Это не то, что волнует избирателя, а то, что интересно самому президенту", - пишет издание.

Также в Кремле надеются, что до выборов война против Украины будет окончена, но чем именно - не знают. По мнению собеседников издания, на выборы нужно выходить с достижениями, но какие это будут достижения - пока неясно. Кроме того, Путину планируют делать максимально высокий рейтинг.

"После того, какие показатели были официально озвучены на "референдумах по присоединению" "ДНР" и "ЛНР", Херсона и Запорожья, показывать что-то значительно ниже будет нельзя. Поддержка должна быть тотальной. В том числе, для демонстрации популярности президента Западу", - отметил источник издания.