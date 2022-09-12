У Путіна зробили нову заяву про переговори із Зеленським

У Кремлі заявили, що не бачать передумов для переговорів президента РФ Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
"Ми не вбачаємо нині будь-якої переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів", - заявив він.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитися.
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