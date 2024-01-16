О Путине, рисках от войны и мире: главные заявления Зеленского в Давосе

О Путине

Президент Украины в начале выступления обратился к участникам и отметил, что ценит их готовность услышать ответы на действительно важные вопросы: "Когда закончится война? Возможна ли третья мировая война? Пора ли вести переговоры с Путиным?".

"Полномасштабная война в Европе длится уже почти два года. Учитывая время от начала российской нелегальной аннексии нашего Крыма (война - ред.) длится почти 10 лет. И почти 10 лет как Россия вмешивается в дела африканских стран от Судана до Мали. Сирийская война, которая до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-то миру. И это длится уже почти 13 лет. На самом деле один мужчина украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир", - сказал Зеленский.

По словам президента Путин пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке - массовые депортации, сравнение с землей городов и сел и ужасное ощущение, что война может никогда не закончиться.

"Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится. Мы должны измениться", - отметил президент.

О сотрудничестве России с Ираном и КНДР и угрозе для других стран

Глава государства подчеркнул, что возможные направления агрессии РФ вне Украины становятся более очевидными. По его словам, ответ Путина на призывы к миру - это поставка все новых и новых вооружений из Северной Кореи и Ирана.

"Режимы, подобные ему, существуют, пока ведут войны. И мы - мы все в свободном мире - существуем до тех пор, пока можем защитить себя. Если кто-то думает, что речь идет только об Украине, то глубоко ошибается. Все более очевидными становятся возможные направления и даже временные рамки новой российской агрессии за пределы Украины", - заявил президент.

Зеленский считает, что если в последующие годы нужно вместе бороться с Путиным, то лучше покончить с диктатором и его военной стратегией сейчас. И Украина - это такая возможность.

"Даже нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют его безумие, пока у него все еще есть технологии и ресурсы, чтобы им заплатить. Никто не верит в свое будущее и не инвестирует в него. И мы все сегодня, даже больше, чем вчера, должны инвестировать в приближение мира - мира, который является справедливым и стабильным", - сказал Зеленский.

О призывах от союзников "не эскалировать"

Глава государства напомнил, что мир постоянно призывал "не эскалировать" и при этом подчеркнул, что только полная сила санкций вынудит Путина к уступкам.

"До полномасштабного вторжения мы постоянно слышали - не эскалировать! Мы призывали к проактивным действиям, санкциям, чтобы предотвратить расширение войны. Нам сказали: не эскалируйте. И после 24 февраля ничто так не повредило нашим коалициям, как эта концепция. Погибли многие наши опытные воины, которые воевали с 2014 года. Некоторые возможности были упущены. Урок понятенн", - акцентировал Зеленский.

О Patriot, Черноморском флоте и российских самолетах

Президент отметил, что Украине удалось опровергнуть российский нарратив о "ракетах, которые невозможно сбить". И в качестве примера этому привел Patriot.

"Многие опасались последствий, если Украина получит оружие дальнего действия. В результате - Россия теряет только больше. Мы слышали, что Россия никогда не позволит открыть "зерновой коридор" без ее участия. Из наших портов перевезено почти 16 миллионов тонн грузов. И мы можем доказать, что Россия смирится с полной потерей своего Черноморского флота, терроризировавшего коммерческие суда", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина должна получить преимущество в воздухе, как это сделала в Черном море.

"Мы можем это сделать. Партнеры знают, что нужно и в каких количествах. Это позволит прогрессировать. Буквально два дня назад мы доказали, что Украина может поражать даже очень ценные российские военные самолеты, которые раньше никто не сбивал", - заметил Зеленский.

О санкциях против РФ и замораживании ее активов

Он напомнил, что многие санкционные шаги откладывались на месяцы, даже годы, потому что они столкнулись со шквалом угроз со стороны Москвы. Но ни одна из этих угроз не сбылась, ведь это оказалось блефом.

"И как можно довольствоваться санкциями против России или экспортным контролем, если они даже не блокируют ее производство ракет? В каждой российской ракете есть критические компоненты из западных стран. Десятки компонентов в каждой ракете. Конечно, я благодарен за каждый пакет санкций. Но приближение мира станет вознаграждением для всех, кто заботится о том, чтобы санкции действовали на сто процентов", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, приближение мира будет наградой для всех, кто занимается соблюдением санкций на 100%.

О призывах к заморозке войны

Глава государства подчеркнул, что любой замороженный конфликт в конце концов разразится снова.

"Путин - единственный террорист в мире, который взял в заложники АЭС. Должна быть сильная реакция в этом году. В частности, заморозка российских активов и перевод их на восстановление Украины, ведь Путин любит деньги и чем больше он их потеряет - тем больше он пожалеет. Путин должен пожалеть. Нам нужно, чтобы он проиграл. Нам нужно наконец-то развеять мнение о том, что глобальное единство слабее ненависти одного человека. И мы можем это сделать", - заявил Зеленский.

Он добавил, что каждое уменьшение давления на агрессора только прибавляет годы войны.

О "формуле мира" и глобальном саммите

В то же время, Зеленский подчеркнул - каждая инвестиция в доверие защитника сокращает войну.

"Мы должны дать возможность ответить на важнейший вопрос: Война закончится - справедливым и стабильным миром. И я хочу, чтобы вы стали частью этого мира - начиная прямо сейчас - чтобы приблизить мир. И вы нам нужны в Украине - строить, реконструировать, восстанавливать жизнь. С Украиной каждый из вас может быть еще более успешным. И в эти дни, прямо здесь, в Швейцарии, мы внесли ключевой политический вклад в возможность прекращения войны", - сказал президент.

Он напомнил, что в Давосе на днях состоялась наиболее представительная встреча советников по вопросам национальной безопасности по реализации "формулы мира", где было представлено более 80 стран и международных организаций.

"Вчера у меня были очень продуктивные переговоры с президентом Швейцарии, обсуждая возможность проведения в Швейцарии саммита на уровне лидеров - Глобального саммита мира. Сегодня наши команды уже начали работу над организацией такого саммита. Не Третья мировая война, а Глобальный саммит мира", - акцентировал Зеленский.

В итоге он пригласил всех лидеров и страны, которые уважают мир и международное право, присоединиться к инициативе.

"Вместе мы сможем ответить на любые важные вопросы. И это будут самые лучшие ответы. Ответом должен быть мир", - подытожил президент.

Зеленский в Швейцарии

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский со вчерашнего дня находится с рабочим визитом в Швейцарии. Так, 15 января он встретился в Берне с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд, а также депутатами швейцарского парламента.

В ходе которого были обсуждены: украинская "формула мира", ситуация на поле боя в Украине, важность поддержки партнеров. Также был поднят вопрос необходимости международного трибунала для РФ. Кроме этого Зеленский отметил важность признания Швейцарией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

Сегодня же президент приступил к работе в Давосе. Он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, одной из главных тем переговоров стала ситуация на фронте и потребности Украины, в частности ПВО. Обсуждались также подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне и гарантии безопасности.

Также украинский лидер на полях Форума принял участие во встрече "Руководители крупного бизнеса - Украине" и встретился с руководством компании JP Morgan и крупнейшими международными инвесторами для привлечения частного капитала к восстановлению Украины.

После чего Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.

Между тем, по информации Bloomberg, на форуме в Давосе Зеленский якобы получит от президента США Джо Байдена послание с призывом перейти к обороне в войне против РФ.

Всемирный экономический форум в Давосе

Напомним, что вчера, 15 января, стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, который продлится до пятницы, 19 января. На мероприятие собралось более 100 глав государств и правительств. В ходе ВЭФ участники обсудят глобальные угрозы и вызовы. Среди ключевых тем - конфликт на Ближнем Востоке, война в Украине, а также технологический прорыв искусственного интеллекта.

Добавим, что накануне официального открытия в Давосе прошла встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников по нацбезопасности. Участие в котором приняло 81 государство и международная организация.

Детальнее о программе Давоса 2024, его участниках и темах - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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