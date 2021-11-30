У Путіна розповіли, коли почнуться переговори про продовження транзиту газу через Україну

"Я хочу лише нагадати заяву президента Путіна про те, що для того, щоб щось транзитувати, потрібно це продати, потрібно мати кінцевих покупців в Європі, для кого буде здійснюватися цей транзит в результаті", - відповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на питання про те, коли можна очікувати початку переговорів щодо транзиту газу через Україну.

Він підкреслив, що "поки "Газпром" не визначиться по цій лінії, то відповідно, обговорення теми транзиту - це стоїть у другу чергу".

"Спочатку потрібно газ продати. Це неодноразово роз'яснював президент Путін", - додав Пєсков.