У Путина прокомментировали слова Трампа о необходимости замены Зеленского

"Трамп сказал, что он считает, что пора для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны", - сказал Песков.

Он также добавил, что пока Зеленский "не проявляет политической воли" к подобным действиям.

"Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю или он этого не делает", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.