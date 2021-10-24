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У Путіна визнали, що не можуть перешкодити зближенню України та НАТО

Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна визнали, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО. Але має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що з такою заявою виступив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що - нехай лише продовжиться далі зближення України і НАТО - в Росії буде зроблено все, що необхідно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що його турбує те, що США говорять про відкриті двері в НАТО для України. За його словами, такі заяви не є гарантією безпеки для РФ.

До цього в Кремлі різко розкритикували можливість вступу України до НАТО і заявили, що це стало б "найгіршим сценарієм".

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Володимир ПутінНАТОУкраїна