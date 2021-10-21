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Пентагон відкриває Україні двері в НАТО. Росію це турбує, - Путін

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Четвер 21 жовтня 2021 21:28
Пентагон відкриває Україні двері в НАТО. Росію це турбує, - Путін Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ турбує те, що під час свого візиту в Україну глава Пентагону Ллойд Остін заявив про відкриття дверей в НАТО для України. За його словами, така заява не є гарантією безпеки для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Путіна.

"Ось приїхав міністр оборони (США - ред.), який, по суті, відкриває Україні двері в НАТО. По суті, його заяви так можна трактувати. Це ж не гарантія безпеки для Росії. І звичайно ж, це нас турбує", - заявив він.

При цьому російський лідер додав, що відкриті навчальних центрів на території України не заборонено, проте під їх виглядом НАТО зможе розміщувати "що завгодно".

"Я знаю положення Конституції України. Але навчальні центри ніхто не забороняє розміщувати. А під виглядом навчальних центрів можна що завгодно розміщувати. Завтра під Харковом ракета з'явиться", - додав він.

Нагадавши, Міністр оборони США прокоментував заяву Росії про вступ України до НАТО. За його словами, Україна сама приймає рішення.

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Володимир Путін Україна НАТО
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