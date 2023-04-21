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У Путина пригрозили Украине из-за расторжения договора аренды земли с посольством России в Киеве

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 13:17
У Путина пригрозили Украине из-за расторжения договора аренды земли с посольством России в Киеве Фото: пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле пригрозили "соответствующими мерами" в отношении посольства Украины в Москве после расторжения договора об аренде земли под российским посольством в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пишет российское издание ТАСС.

"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - сказал он.

Как сообщалось, Киевский городской совет расторг договор с посольством Российской Федерации об аренде земли. Также обратился в Кабмин относительно возвращения имущества дипломатического учреждения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" также разорвал договор об аренде с УПЦ МП.

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