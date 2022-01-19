Путіна попросять визнати "ЛДНР". До російської Держдуми внесли проект звернення

Повідомляється, що проект відповідної ухвали внесли 11 депутатів-комуністів на чолі з лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим. Документ просять включити до порядку денного Держдуми на лютий.

У документі йдеться, що визнання "ЛДНР" нібито є "обґрунтованим та морально виправданим". А за останні роки на окупованому Донбасі нібито збудовано демократичні органи держави з усіма атрибутами легітимної влади.

"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду", - йдеться у проекті ухвали Держдуми.

Крім того, у зверненні до Путіна пропонується зазначити, що жителі окупованого Донбасу вісім років не отримують пенсії та соціальну допомогу в умовах економічної блокади. Також комуністи виступають за те, щоб Путін провів переговори з ватажками "ЛДНР" для створення "правової основи міждержавних відносин", яка регулюватиме, зокрема, надання військової допомоги.