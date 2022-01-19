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Путіна попросять визнати "ЛДНР". До російської Держдуми внесли проект звернення

Автор: Артем Горовенко

До Державної думи Російської Федерації внесли проект звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Проект подали депутати від Комуністичної партії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдуми.

Повідомляється, що проект відповідної ухвали внесли 11 депутатів-комуністів на чолі з лідером КПРФ Геннадієм Зюгановим. Документ просять включити до порядку денного Держдуми на лютий.

У документі йдеться, що визнання "ЛДНР" нібито є "обґрунтованим та морально виправданим". А за останні роки на окупованому Донбасі нібито збудовано демократичні органи держави з усіма атрибутами легітимної влади.

"Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду", - йдеться у проекті ухвали Держдуми.

Крім того, у зверненні до Путіна пропонується зазначити, що жителі окупованого Донбасу вісім років не отримують пенсії та соціальну допомогу в умовах економічної блокади. Також комуністи виступають за те, щоб Путін провів переговори з ватажками "ЛДНР" для створення "правової основи міждержавних відносин", яка регулюватиме, зокрема, надання військової допомоги.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко вважає, що якщо РФ визнає "ЛДНР", то наслідки цього для України будуть небезпечнішими, ніж аналогічні сценарії в Грузії.

У грудні 2021 року у Путіна не бралися прогнозувати терміни визнання "ЛДНР", оскільки процес врегулювання конфлікту на Донбасі затягується.

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