Путина предупредили об обвале цен на нефть, как перед крахом СССР, - Reuters

Предупреждение прозвучало за несколько недель до того, как президент США Дональд Трамп и Владимир Путин и начали переговоры о прекращении войны против Украины.

Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции против России, если не будет мирного соглашения. Он также пообещал увеличить добычу нефти в США и призвал лидера ОПЕК Саудовскую Аравию добывать больше нефти, чтобы помочь мировой экономике.

Центральный банк РФ выступил с предупреждением в презентации, подготовленной для обсуждения под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в феврале.

Центральный банк, который не реже одного раза в год анализирует экономические риски в закрытых отчетах, не сообщил, при каком сценарии ОПЕК и США могут наводнить рынок и насколько вероятны эти риски.

В своих предыдущих отчетах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, центробанк называл цены на нефть одним из рисков для российской экономики, но никогда не говорил подробно о том, как может возникнуть длительный цикл низких цен на нефть.

Министерство экономики также выступило с отдельной презентацией для заседания, упомянув другие риски для экономики, такие как снижение активности инвесторов, рост расходов и "плохие долги".

Хотя Соединенные Штаты могут и дальше увеличивать добычу нефти, львиная доля прироста, скорее всего, будет обеспечена другими производителями, не входящими в ОПЕК, такими как Гайана, Бразилия и Казахстан, где мировые нефтяные гиганты наращивают добычу.

"Значительный риск представляет собой цена на нефть", - говорится в одном из слайдов, где среди рисков упоминается "значительный рост добычи в Соединенных Штатах и за пределами ОПЕК".

В документе также говорится, что резервные мощности ОПЕК близки к рекордному уровню и равны объему экспорта российской сырой нефти.

"Исторический прецедент - после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть", - гласил слайд презентации с использованием трех восклицательных знаков.

Падение советского режима вместе с ценами на нефть

Для России, второго по величине экспортера в мире, нефть и газ стали одновременно и силой, и слабостью с тех пор, как в СССР открыли один из крупнейших в мире углеводородных бассейнов в Западной Сибири в течение десятилетий после Второй мировой войны.

На протяжении десятилетий высокие цены на нефть позволяли Кремлю смягчать последствия падения экономики и тратить средства на политические кампании за рубежом, такие как поддержка правительств от Кубы до Анголы и Вьетнама.

Когда цены упали, экономика пошла под откос, что повлекло за собой впечатляющие геополитические последствия, как, например, в 1991 году, когда распался Советский Союз.

Обвал цен на нефть в 1980-х годах сделал невозможным для Советского Союза конкурировать с Соединенными Штатами в гонке вооружений. Финансовые проблемы усугубились и привели к распаду Советского Союза, событию, которое Путин неоднократно описывал как трагедию.

В настоящее время цены на нефть составляют около 70 долларов за баррель - комфортный уровень для России, бюджет которой предполагает цену на нефть в 69,7 доллара за баррель.

С 1991 года Москва пережила несколько финансовых потрясений из-за низких цен на нефть. В 1998 году она объявила дефолт по внешнему долгу после того, как цены упали до 10 долларов за баррель.

В 2008 году Москве пришлось задействовать свои фискальные и резервные буферы для стабилизации экономики и сдерживания безработицы после того, как цены на нефть упали из-за проблем в секторе недвижимости в США.

Цены на нефть также резко падали за последние 15 лет, в том числе во время пандемии коронавируса, однако краткосрочный характер спада не стал серьезным испытанием устойчивости Кремля.

Ранее в этом месяце Путин беседовал с влиятельным наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и подчеркнул "значимость" нефтяной сделки ОПЕК+ для стабильности мирового нефтяного рынка.

"Подчеркнута приверженность России и Саудовской Аравии соблюдению принятых на себя обязательств в рамках "ОПЕК+"", - говорится в стенограмме телефонного разговора.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), общие резервные мощности ОПЕК (неиспользуемая добыча, которая может быть введена в эксплуатацию) составляют около 5,3 млн баррелей в сутки, что близко к объему экспорта российской нефти и топлива.

Саудовская Аравия заявила, что способна увеличить добычу с нынешних 9 млн баррелей в сутки до максимальной мощности в 12 млн баррелей в сутки в течение нескольких месяцев.