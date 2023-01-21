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О развале СССР сожалеют только 12% украинцев

Новина українською →
Украина, Суббота 21 января 2023 15:52
О развале СССР сожалеют только 12% украинцев Фото: развал СССР одобряют 73% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В конце 2022 года большинство украинцев во всех регионах (73%) положительно расценивают распад Советского Союза. Однако около 12% оценивают это историческое событие отрицательно, а еще 15% не определились со своим отношением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В Западном макрорегионе наибольшая доля положительно оценивающих распад СССР (92%), в Центре и на Востоке страны - 71% и 65% соответственно, меньше всего - на Юге (48%).

О развале СССР сожалеют только 12% украинцев

Как отмечают в социологи, еще в 2020 году "тосковали" по СССР около 32%, а положительно оценивали распад этого исторического образования 49%. В Южном и Восточном регионах отрицательная оценка распада СССР преобладала.

О развале СССР сожалеют только 12% украинцев

Около 73% украинцев одобряют государственное решение об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора. Такое мнение доминирует во всех регионах, не согласных с этим, не более 14% (около 14% на Юге и 12% на Востоке Украины).

О развале СССР сожалеют только 12% украинцев

Еще в 2020 году не было такого единодушия по поводу этой меры государственной политики национальной памяти. В апреле 2020 года около трети граждан одобряли это решение, еще треть - не одобряла, другая треть - была безразлична к этому или не имела сложившегося отношения.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, большинство украинцев (около 59%) поддерживают переименование топонимов, названия которых связаны с РФ/СССР/Российской империей.

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