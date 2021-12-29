У Путіна підтвердили розмову з Байденом

Прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков підтвердив інформацію, що 30 грудня Володимир Путін і президент Сполучених Штатів Джо Байден проведуть телефонну розмову. За його словами, він відбудеться пізно ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Дійсно, на завтра пізно ввечері запланована телефонна розмова Путіна з президентом США", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що завтра відбудеться телефонна розмова Байдена і Путіна. Зокрема, вони обговорять ряд тем, серед яких майбутні дипломатичні контакти США і Росії.

Розмова двох лідерів запланована на 22:30 за Києвом.