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У Путіна підтвердили розмову з Байденом

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Середа 29 грудня 2021 19:46
У Путіна підтвердили розмову з Байденом Фото: Володимир Путін і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар президент РФ Дмитро Пєсков підтвердив інформацію, що 30 грудня Володимир Путін і президент Сполучених Штатів Джо Байден проведуть телефонну розмову. За його словами, він відбудеться пізно ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Дійсно, на завтра пізно ввечері запланована телефонна розмова Путіна з президентом США", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що завтра відбудеться телефонна розмова Байдена і Путіна. Зокрема, вони обговорять ряд тем, серед яких майбутні дипломатичні контакти США і Росії.

Розмова двох лідерів запланована на 22:30 за Києвом.

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