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У Путина планируют новую встречу с командой Трампа и раскрыли ее цель

18:41 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Сергей Рябков, замглавы МИД РФ (Getty Images)

Команда российского диктатора Владимира Путина уже готовится к новой встрече с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам российского дипломата, главная цель этой встречи - устранение "раздражителей" в двусторонних отношениях.

Рябков также уточнил, что она состоится уже в скором времени.

"В ближайшие недели", - заявил он, отвечая на вопрос о сроках запланированных переговоров.

Кроме того, Рябков добавил, что такие встречи в определенной степени приобрели регулярный характер.

Несмотря на это, российский дипломат пожаловался, что темпы продвижения остаются ниже ожидаемых.

"Однако мы от этого не отказываемся, мы и дальше будем двигаться", - добавил замглавы МИД РФ.

США и Россия готовят новые переговоры по Украине

Накануне РБК-Украина сообщало, что в скором времени в Нью-Йорке могут состояться переговоры глав МИД России и США - Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Скорее всего, они пройдут во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель МИД РФ Мария Захарова официально подтвердила, что Украина будет среди ключевых тем этой встречи.

Кстати, недавно Лавров заявил, что Россия планирует "по-пацански" решить с Трампом вопрос Украины.

Также на фоне последних событий в Госдуме РФ раскрыли, как хотят заставить Украину капитулировать.

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