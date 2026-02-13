У Путина подтвердили план "покупки" лояльности Трампа: при чем здесь Украина

Журналист спросил у представителя Кремля о "мирном плане", обнародованном Bloomberg, который включает некоторые предложения Москвы.

В частности, речь идет о якобы создании совместных предприятий по добыче нефти и СПГ, в том числе, в Арктике, льготные условия для компаний из США для возвращения в Россию, а также возврат к расчетам долларами.

"Это достаточно очевидные вещи, изложенные в этой информации Bloomberg. Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Понятно, в этом заинтересованы потенциально компании двух стран. Вот вам и совместные предприятия. Разумеется, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок", - отметил Песков.

Возвращение РФ к доллару

Он подчеркнул, что страна-агрессор не отказывалась от использования долларов, а именно США ограничили ряд стран в праве использовать американскую валюту.

"Эти страны, естественно, используют альтернативные платежи. Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, то доллару тогда нужно будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с нацвалютами, которые все шире используются в мире", - сказал спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что страна-агрессор вернется к использованию доллара, "если он будет привлекательным".

Что предшествовало

В четверг, 12 февраля, Bloomberg написало о подготовке РФ документа из семи пунктов, которые, по мнению Кремля, отражают экономические интересы страны-агрессора и США и могут совпасть после завершения полномасштабной в Украине.

В частности, документ предлагает:

совместное продвижение ископаемого топлива вместо более экологичных альтернатив;

совместные инвестиции в природный газ, морскую добычу нефти и критически важные сырьевые материалы, что будет выгодно американским компаниям.

возвращение РФ к долларовой системе расчетов.

В то же время агентство отмечает, что до сих пор поиск альтернатив доллару был одним из приоритетов России, поэтому западные чиновники считают маловероятным ее возвращение к расчетам в американской валюте.

Издание подчеркнуло, что если Кремль все же пойдет на такой шаг, это будет означать подчинение финансовому доминированию Вашингтона. РФ таким образом также откажется от усилий по снижению уязвимости своей экономики перед давлением США.