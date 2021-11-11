У Путіна заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі

У Кремлі заперечують участь Росії в міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі. Однак, кажуть, що намагаються його вирішити.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
За його словами, РФ не має відношення до того, що відбувається на кордоні Білорусі та Польщі.
Також він прокоментував заяву МЗС Польщі про те, що вони володіють даними про участь "Аерофлоту" в міграційній кризі. За словами Пєскова, Москва розраховує, що "божевільна ідея" про санкції проти російської компанії "Аерофлот" живе тільки в інформаційних вкиданнях.
"Давайте все таки розраховувати на те, що подібні божевільні ідеї живуть лише в подібних інформаційних вкиданнях", - сказав представник Кремля, говорячи про можливість введення Євросоюзом санкцій проти російської авіакомпанії.
Нагадаємо, у Польщі повідомили про першу смерть 14-річного підлітка в таборі мігрантів.
Зазначимо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.