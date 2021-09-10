У Путіна відреагували на заяви про можливість повномасштабної війни України і РФ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяви президента Володимира Зеленського про можливість війни України і РФ. Він стверджує, що в Кремлі "шкодують" про такі висловлювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Пєсков коротко прокоментував слова українського президента.

"У Кремлі з жалем ставляться до висловлювань Зеленського про можливість війни з Росією", - сказав він.

Прес-секретар Путіна також назвав "апокаліптичними" міркування Зеленського про можливість війни РФ і України.