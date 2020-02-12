У Путіна заявили, що Крим не може бути об'єктом "розміну"

Російська Федерація готова розглянути можливість комерційних поставок води з материкової України на окупований Крим. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Пєсков прокоментував заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про готовність відновити постачання води до Криму в обмін на поступки по Донбасу.

"Крим не може бути об'єктом будь-яких розмінів ... Якщо є якісь пропозиції щодо додаткового водопостачання - на комерційній чи іншій основі - вони можуть бути розглянуті", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що подача води до Криму з материкової України ніколи не була темою переговорів з Російською Федерацією. Він також зазначив, що пропозиція Арахамії відновити подачу води для переваги в переговорах щодо Донбасу - це його особиста думка.

До цього заступник постпреда президента в Криму Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Україна не планує відновлювати водопостачання до повної деокупації.