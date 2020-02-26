У Путіна відреагували на слова Суркова про Донбас і примус України

У Кремлі спростовують заяву Владислава Суркова (колишнього помічника президента Володимира Путіна) про політику примусу до братських відносин щодо України. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні немає політики силового примусу до братських відносин як єдиного методу на українському напрямку.

"Ні, такої політики немає", - заявив Пєсков.

Він також наголосив, що Москва проводить послідовну політику, яка спрямована на сприяння реалізації мінських угод. Пєсков додав, що мінський комплекс заходів є безальтернативним документом.

"Лише реалізація всіх його положень у суворо вказаній черговості може стати вирішенням цієї внутрішньоукраїнської проблеми... це залишається константою", - сказав Пєсков і залишив без коментарів слова Суркова про неможливість повернення окупованого Донбасу до складу України.

Зазначимо, раніше Сурков в інтерв'ю заявив, що Росія може будувати відносини з Україною лише через примус до братерства, а самопроголошені "ЛДНР" не повернуться до складу України.

Нагадаємо, Сурков пояснив своє звільнення з Кремля тим, що змінився контекст російської політики щодо України.

"Я ж Донбасом і Україною займався в основному. Контекст змінився, скажімо так. Тобто в підсумку я мав продовжувати займатися ними. Але контекст змінився", - сказав він.