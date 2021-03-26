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У Путіна відреагували на слова Макрона про "нову світову війну" через пандемію

Автор: Анастасія Рокитна

В Кремлі не згодні з заявою президента Франції Еммануеля Макрона про "нову світову війну" у сфері вакцин від коронавірусу. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не використовує пандемію в якості інструменту впливу.

Про це повідомляє ТАСС.

Пєсков заявив, що між Володимиром Путіним і Макроном склався довірчий діалог, однак з деяких питань є розбіжності.

"Ми абсолютно не згодні з тим, що Росія чи Китай ведуть якусь війну, і ми абсолютно не згодні з тим, що Росія чи Китай використовують пандемію коронавірусу і вакцинну проблематику в якості якогось інструменту впливу", - сказав Пєсков.

Раніше Макрон заявив, що Європа зіткнулася зі "світовою війною нового типу" через пандемію коронавірусу і дій Росії і Китаю в області вакцин. На його думку, ці країни намагаються впливати на хід подій своїми вакцинами.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що Росія веде пропаганду проти західних вакцин від коронавірусу.

Зазначимо, в Україні запустять Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який буде боротися з фейками. Центр діятиме при Міністерстві культури і інформаційної політики.

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Новини України Володимир ПутінВакцинавойнаЕммануель Макрон
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