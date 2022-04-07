RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Путіна відреагували на ленд-ліз для України. Пригрозили "негативним ефектом" у переговорах

Фото: речник президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі відреагували на рішення Сенату США щодо активації програми ленд-лізу, який дозволить прискорити надання військової допомоги Україні. Там заявили, що це може мати "негативний ефект" у переговорах між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Накачування України зброєю у різних форматах не сприяє успіху на російсько-українських переговорах. І, звичайно, це швидше матиме негативний ефект", - сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, американський Сенат одноголосно прийняв закон, який дозволить відродити програму ленд-лізу для швидшого постачання озброєнь Україні. Дана програма дозволила за часів Другої світової війни оперативно забезпечувати армії союзників.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на прийняття Сенатом США закону про ленд-ліз. Там заявили, що розраховують на якнайшвидше проходження всіх процедур.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиУкраїнаКремльВійськова допомогаВійна Росії проти України