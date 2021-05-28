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У Путіна пояснили відмову Росії приймати рейси з ЄС в обхід Білорусі

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі пояснили випадки відмови Москви приймати рейси з ЄС в обхід Білорусі. Вони викликані технічними моментами за погодженням точок вльоту в простір РФ.

Про це заявив на брифінгу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Авіаційна влада РФ працює над вирішенням екстраординарної ситуації з проблемою допуску літаків з ЄС, сказав Пєсков. Кремль не бачить приводу для виникнення проблем у відносинах РФ і ЄС через труднощі з прийняттям низки літаків з Європи.

"Я переконаний, що авіаційна влада дасть необхідні роз'яснення, але це технічні моменти", - підкреслив представник Кремля.

Крім того, Росавіація видала повідомлення, в якому повідомила авіакомпанії про те, що при зміні раніше затверджених маршрутів з Європи в Росію, назад або через повітряний простір Росії слід брати до уваги можливе збільшення часу виконання процедур для отримання дозволу.

Зазначимо, голова дипломатії ЄС Хосеп Боррель заявив, що блок не виключає ескалації з РФ через те, що Москва не приймає європейські авіарейси.

Нагадаємо, у Росію почали не пускати літаки авіакомпаній, які летять в обхід Білорусі.

Раніше голова МЗС Великобританії заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську.

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