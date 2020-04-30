У Путіна назвали умови для нового саміту "нормандської четвірки"

Новому саміту "нормандської четвірки" має передувати робота, яка дозволить підготувати підґрунтя для переговорів на вищому рівні. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на сьогодні доводиться констатувати невиконання тих домовленостей, які були досягнуті в Парижі.

"Тому поки ще доведеться разом попрацювати, щоб підготувати підґрунтя для спілкування на вищому рівні", - заявив Пєсков.

Він також пов'язав настання миру в Україні з виконанням домовленостей мінських.

"Для Кремля, в ідеалі, мир на Донбасі та мир в Україні - це виконання мінського комплексу заходів від "а до я", - додав Пєсков.

Крім того, він підкреслив, що в тлумаченні мінського Комплексу заходів немає двозначних трактувань. У відповідь на уточнююче питання, чи передбачає це "повернення України на Донбас" прес-секретар Путіна порадив звернутися до самого тексту документа.

"Це основоположний документ", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії підтвердив участь Сергія Лаврова у переговорах у нормандському форматі. Відеоконференція на рівні міністрів пройде сьогодні в другій половині дня.

Німецький міністр закордонних справ Хайко Маас зазначив, що сьогодні обговорять відкриття лінії зіткнення і питання пунктів в'їзду-виїзду.