У Путіна назвали Україну "несамостійною" державою

У Росії заявили, що Україна нібито несамостійна держава. У Кремлі заявили про вплив Заходу на політику України.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
За його словами, РФ продумує архітектуру заходів безпеки, які застрахують її на випадок продовження руху Києва в НАТО.
"Україна - несамостійна держава", - заявив Пєсков.
Раніше Володимир Путін заявив, що "питання України вирішуються в Вашингтоні". Український лідер Володимир Зеленський різко відповів Путіну.
"Це виглядає так, якби я, наприклад, сказав: "а навіщо росіянам вибори, пряма демократія, якщо все вирішується виключно в Кремлі?", - сказав він.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що не вважає Україну недружньою країною. За його словами, в той же час, сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до Росії.
Також голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Путін мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві.