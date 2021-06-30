Путін мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві, - Кулеба

Президент Російської Федерації Володимир Путін мріє про те, щоб питання України вирішувалися в Москві. Але в Україні ніхто не вирішуватиме її долю, крім українців.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих", - написав він.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що ррішення з українського питання на сьогодні приймаються в США.

"Ну що зустрічатися з Зеленським ... якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління. Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні. Частково в Берліні та Парижі. Ну і про що розмовляти?",- заявив Путін.