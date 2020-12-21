ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Путіна назвали санкції проти "Північного потоку-2" елементом гібридної війни

Москва, Понеділок 21 грудня 2020 12:39
У Путіна назвали санкції проти "Північного потоку-2" елементом гібридної війни
Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російська влада вважає санкції проти газопроводу "Північний потік-2" елементом гібридної війни. При цьому Москва не відмовляється від планів його добудувати.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, США використовують санкції проти Росії як елемент гібридної війни.

"Давайте візьмемо санкції проти "Північного потоку" - чиста абсолютно гібридна війна, що йде як війна, яка супроводжується недобросовісною конкуренцією", - додав Пєсков.

Він також додав, що санкції з точки зору міжнародного права може легітимізувати тільки Радбез ООН. Крім того, на його думку, Росія відповість на гібридну війну запуском "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін висловив сподівання, що Джо Байден після того, як офіційно стане президентом США, не буде тиснути санкціями на "Північний потік-2". Він також зазначив, що для завершення будівництва газопроводу залишилось 160 км труб.

При цьому в Державному департаменті США обіцяють нові санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ПутінРосійська Федераціягибридная войнаСеверный поток-2Санкції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся