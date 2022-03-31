У Путіна назвали передумову до зустрічі з Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

"Ми й раніше казали, що зустрічі на найвищому рівні повинна передувати фіналізація роботи щодо тексту угоди, візування та парафування цього тексту з боку високопосадовців. Тільки потім уже можна говорити про зустріч на найвищому рівні", – заявив Пєсков.

Часові рамки потенційної зустрічі двого президентів прес-секретар Путіна назвати відмовився. Він також не підтвердив проведення нового раунду перемовин із Україною 1 квітня. "Якщо це станеться, ми вас проінформуємо", – додав Пєсков.