У Путіна назвали паспортизацію в ОРДЛО "гуманітарною мірою": таке відбувається у всьому світі

"Росія з гуманітарних міркувань дотримується цієї практики видачі паспортів. Росія видає паспорти не лише громадянам цих самопроголошених республік, а й громадянам різних країн світу, і ця практика досить поширена", - сказав Пєсков.

За його словами, так звані "громадяни самопроголошених республік" нібито мають надзвичайні проблеми в соціальному плані через те, що вони "відкинуті своєю батьківщиною, Україною, - і в плані пересування, і в плані отримання соціальних, фінансових послуг".

При цьому Пєсков заявив, що паспортизація в ОРДЛО не порушує мінські домовленості.

"Ця практика не є порушенням мінських угод. Досить просто прочитати хоча б один раз цей короткий і конкретний текст. Тому ці закиди неспроможні", - додав Пєсков.