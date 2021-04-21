У Путіна назвали безперспективною вимогу Чехії повернути висланих дипломатів

Росія відповіла на вимогу міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулганека повернути 20 висланих дипломатів. У Кремлі розкритикували стилістику вимог.

"Саме сьогодні в посланні президент Путін говорив про безперспективність розмов з нами в стилістиці вимог", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде Москва розглядати вимогу Чехії.

Раніше в МЗС Чехії заявили, що всі вислані співробітники посольства Чехії повинні бути повернуті на свої місця в Москві. Рішення очікують до 12:00 четверга.

Нагадаємо, в Чехії також заявляли, що висилка 20 співробітників посольства в Москві - великий удар по чеському представництву, роботу посольства це паралізує.

МЗС Росії вирішив вислати з Москви 20 чеських дипломатів.

Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство та причетність до диверсії на складі боєприпасів.