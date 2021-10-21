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Путін назвав нинішній світовий порядок продуктом "невдачі Заходу"

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Четвер 21 жовтня 2021 18:56
Путін назвав нинішній світовий порядок продуктом "невдачі Заходу" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нинішній стан світового порядку є продуктом нібито невдалої спроби Заходу побудувати його за підсумками холодної війни. І Москва має винести уроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Путіна на міжнародному дискусійному клубі "Валдай".

За його словами, політична історія нібито не знає прикладів того, як стабільний світовий устрій встановлювався б без великої війни і не на основі її підсумків, як це було після Другої світової.

"Так що у нас з вами є можливість створити надзвичайно сприятливий прецедент. Спроба зробити це після закінчення холодної війни на підставі панування Заходу успіхом, як ми бачимо, не увінчалося. Нинішній стан світу - продукт тієї невдачі, якраз тієї самої невдачі. Ми повинні витягти з цього уроки", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Вашингтон виступатиме проти домінування сильніших країн над слабкими і не буде прагнути до нової холодної війни.

Холодною війною називають глобальне геополітичне, військове, економічне та ідеологічне протистояння в період з 1946 року до кінця 1980-х між двома блоками держав, центром одного з яких був СРСР, а іншого - США.

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Володимир Путін Російська Федерація
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