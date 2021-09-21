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Байден обіцяє боротися за рівність між країнами: США не хочуть нової "холодної війни"

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США , Вівторок 21 вересня 2021 17:59
Байден обіцяє боротися за рівність між країнами: США не хочуть нової "холодної війни" Фото: США не планують нової "холодної війни" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

США планують виступати проти домінування сильніших країн над слабкими. Водночас вони не прагнуть нової "холодної війни".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена під час виступу на Генасамблеї ООН.

За словами Байдена, Штати, разом з іншими країнами, бажають боротися за рівність країн у світі.

"Ми будемо разом з нашими друзями виступати проти того, що сильні країни домінують над слабкими, купуючи їх території силою, надаючи економічний примус", - заявив президент США.

Водночас Штати не прагнуть того, аби їх тактика призвела до "холодної війни".

"Але ми не прагнемо до нової холодної війни, до світу, який би був розділений на блоки", - додав Байден.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на думку генсека ООН, попри неминучу конфронтацію у деяких питаннях, США та Китай повинні уникнути "холодної війни" між собою.

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Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
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