Байден обіцяє боротися за рівність між країнами: США не хочуть нової "холодної війни"

США планують виступати проти домінування сильніших країн над слабкими. Водночас вони не прагнуть нової "холодної війни".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена під час виступу на Генасамблеї ООН .

За словами Байдена, Штати, разом з іншими країнами, бажають боротися за рівність країн у світі.

"Ми будемо разом з нашими друзями виступати проти того, що сильні країни домінують над слабкими, купуючи їх території силою, надаючи економічний примус", - заявив президент США.

Водночас Штати не прагнуть того, аби їх тактика призвела до "холодної війни".

"Але ми не прагнемо до нової холодної війни, до світу, який би був розділений на блоки", - додав Байден.