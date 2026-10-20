У Путина ничего не обещают

По словам Лаврова, Россия посмотрит, что предложит Уиткофф. Однако "политических уступок не будет".

"Россия готова к экономическим соглашениям, но без политических уступок", - говорит он.

Также приспешник Путина заявил, что Москва готова возобновлять отношения с Западом, но "так, как до 2022 года, больше не будет".

Еще Лавров уточнил, что российские власти не ожидают "никакого чуда" от администрации Трампа в вопросе санкций. Он призвал не восхищаться тем, что Трамп решил не применять закон о санкциях ("адские санкции" против РФ авторства сенатора Линдси Грэма – ред.).

"Придет другой президент - кто знает, как он будет вести себя", - говорит Лавров.