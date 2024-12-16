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У Путина нафантазировали почти миллион "потерь" в ВСУ с начала войны

Понедельник 16 декабря 2024 13:41
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У Путина нафантазировали почти миллион "потерь" в ВСУ с начала войны Фото: Андрей Белоусов, глава Министерства обороны России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации (РФ) продолжают дорисовывать "потери" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в войне. Якобы, только с начала полномасштабного вторжения Украина "потеряла" миллион бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны России Андрея Белоусова, которого цитирует ведомство.

"Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А в целом составили почти один миллион человек за все время "СВО" (полномасштабной войны, - ред.)", - заявил он.

В том же числе Белоусов добавил, что потери Украины с начала операции в Курской области составили "более 40 тысяч военнослужащих".

Потери Украины в войне

8 декабря президент Владимир Зеленский раскрыл потери Украины в войне. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины потеряли 43 тысяч воинов. Также 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что около половины возвращаются в строй.

"Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас", - добавил президент.

В то же время согласно данным Генерального штаба, с начала полномасштабной войны потери России превысили 763 тысячи единиц живой силы.

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