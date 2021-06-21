RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Путіна сподіваються на діалог з США і ЄС в питанні будівництва "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Росія сподівається на діалог з США з питання будівництва "Північного потоку-2". Також Кремль продовжить працювати над завершенням проекту з європейськими партнерами.

Про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Пєсков зазначив, що після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна США зробили заяву щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

"Продовжимо нашу роботу. Розраховуємо, що, принаймні, хоча б можна продовжувати роботу в ході діалогу з американцями, але і, звичайно, продовжимо роботу з нашими європейськими партнерами в плані фіналізації цього проекту і його якнайшвидшого запуску", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада продовжать вводити санкції проти російських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу"Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінПівнічний потік-2