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У Путіна виключили зустріч із Зеленським з обговоренням Криму

Автор: Юлія Бойко

На ймовірній зустрічі президента Росії Володимира Путіна і українського лідера Володимира Зеленського неможливе обговорення теми окупованого Криму. Сама постановка даного питання виключає можливість зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, вимога української сторони обговорювати Крим унеможливлює проведення зустрічі.

"Природно, обговорення Криму не представляється можливим. Тому таке формулювання фактично ставить під сумнів взагалі гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб підняти питання окупованих територій.

До цього в Кремлі відзначали, що для Москви "не існує теми Криму".

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