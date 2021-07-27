У Путіна виключили можливість міжнародних угод щодо Криму       

Російська Федерація виключає можливість міжнародних угод щодо окупованого Криму. У Кремлі зазначають, що "російський регіон" не може бути предметом угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Зазначимо, раніше професор турецького університету Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявив, що Туреччина може укласти з Росією угоду щодо Криму. Зокрема, за її умовами, Анкара може визнати Крим за Росією в обмін на визнання Москвою незалежності так званої Турецької Республіки Північного Кіпру.

"Навряд чи професор з Туреччини може уособлювати офіційну точку зору Анкари ... Російські регіони не можуть бути і не будуть предметами будь-яких угод. Це виключено", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.