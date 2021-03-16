У Путіна виключили новий референдум щодо Криму і виступили з заявою по Донбасу

Зокрема, за його словами, так званий "референдум" в Криму в 2014 році нібито був законним з точки зору міжнародного права та українського законодавства. У той же час він виключив можливість проведення нового референдуму про його самовизначення.

"Це буде порушенням основного закону Російської Федерації. Оскільки мови про порушення основного закону РФ йти не може і не повинно, то подібну навіть евентуальну можливість такої постановки питання ми не обговорюємо", - зазначив Пєсков.

На питання про те, чи готова Росія завдати військового удару по підконтрольній Україні території при ескалації на Донбасі, він закликав орієнтуватися на офіційні заяви Кремля.

"Ви звертайте увагу на публікації в російських ЗМІ, але все-таки орієнтуйтеся на офіційні висловлювання і завжди виходьте з того, що Росії дуже важлива безпека людей Донбасу, які говорять російською мовою", - підкреслив Пєсков.

Зазначимо, заяви щодо Криму прозвучали у сьому річницю "референдуму" на півострові, який Російська Федерація використала для його окупації.