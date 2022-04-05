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У Путіна не виключають зустріч з Зеленським. Але після погодження документа

Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна не відкидають можливості зустрічі з українським президентом Володимиром Путіним. Але тільки після погодження тексту підсумкового документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Тут для нас нічого не змінилося. Ми не відкидаємо можливості зустрічі для нашого президента. Але ще раз повторюємо, що така зустріч можлива тільки після того, як буде погоджений текст документа", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що можливість зустрічі президентів обох країн залежить від результатів мирних переговорів.

Сам Володимир Зеленський стверджує, що як президент повинен провести зустріч з Путіним, перед якою необхідно домогтися припинення вогню.

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