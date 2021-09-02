У Путіна виключають зустріч із Зеленським цього року. Є проблеми з питаннями
Можлива зустріч президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського повинна бути добре підготовлена і навряд чи відбудеться в цьому році. На сьогодні є проблеми з визначенням кола питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Будь-яке спілкування на вищому рівні має бути добре підготовлене і має переслідувати певні цілі. У плані підготовки поки є істотні проблеми з колом питань, які могли б обговорювати. Пан Зеленський (президент України, - ред.) весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим", - зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Він додав, що не думає, що ця зустріч відбудеться цього року.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що російська сторона не готова до зустрічі Зеленського з Путіним, тому МЗС зосередиться на підготовці нормандського саміту.