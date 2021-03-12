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У Путіна в графіку поки немає нормандської зустрічі в квітні, - Кремль

Новость на русском → Москва, П'ятниця 12 березня 2021 15:05
У Путіна в графіку поки немає нормандської зустрічі в квітні, - Кремль Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У президента Володимира Путіна в робочому графіку немає зустрічі "нормандської четвірки" у квітні. Раніше можливість такого саміту допустив голова української делегації в Тристоронній контактній групи (ТКГ) Леонід Кравчук.

Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"У графіку Путіна поки немає зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в квітні", - заявив Пєсков.

У той же час інше джерело "РИА Новости" в Кремлі заявило, що ніяких пропозицій, запрошень та інших документів по нормандському саміту російській стороні не надходило.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що на сьогодні йде велика робота на рівні політичних радників, які вирішують питання проведення нормандського саміту на вищому рівні. За його словами, така зустріч планується на квітень. У той же час він підкреслив, що поки не можна з упевненістю сказати, чи відбудеться така зустріч.

Також повідомлялося, що політичні радники повинні розглянути пропозиції Франції та Німеччини, які можуть лягти в основу нового мирного плану щодо Донбасу. На сьогодні пропозиції ці не розголошуються, а Росія взагалі заперечує їх наявність.

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