ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нормандські радники зберуться на засідання через тиждень-два. Розглянуть план по Донбасу

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 14:40
Нормандські радники зберуться на засідання через тиждень-два. Розглянуть план по Донбасу Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" має відбутися через тиждень - два. Він зазначив, що зустріч відбудеться в форматі відеоконференції.

Про це він заявив на онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік".

"Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу "Мінська", відповідає нормам міжнародного права", - заявив він.

При цьому Єрмак додав, що якщо Росія не погоджується, "це означає, що вона не хоче припинення війни і настання миру на території Донбасу".

"Ми вважаємо, що ... збереження режиму припинення вогню на Донбасі є принциповою умовою для продовження всіх інших переговорів. Сьогодні ми вважаємо, що з боку Німеччини і Франції рамках нормандського формату було запропоновано дуже потужний крок. Я сподіваюся, що через тиждень-два це буде предметом ще одного потужного обговорення під час відеоконференції радників нормандського формату", - заявив він.

Зокрема, Єрмак заявив, що під час зустрічі обговорять створення так званих кластерів, які можуть стати в разі погодження основною для Дорожньої карти, яка закінчилася б встановленням миру на Донбасі, реінтеграцій окупованих територій і проведенням місцевих виборів".

Нагадаємо, в кінці січня ініціатором перенесення нормандської зустрічі політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції стала українська сторона. Це сталося у зв'язку з пожежею в Харкові і виїздом глави Офісу президента Андрія Єрмака на місце трагедії.

Крім того, минула зустріч радників в Берліні не дала конкретних результатів. Принаймні, жодна з сторін не розкрила деталей, обмежившись заявою про те, що пройде ще одна зустріч.

Після берлінської зустрічі президент Зеленський поскаржився канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на відсутність прогресу у мирному врегулюванні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика советник Андрій Єрмак Нормандська четвірка
NEWS
План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович
План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах