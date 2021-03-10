Нормандські радники зберуться на засідання через тиждень-два. Розглянуть план по Донбасу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч радників "нормандської четвірки" має відбутися через тиждень - два. Він зазначив, що зустріч відбудеться в форматі відеоконференції.

Про це він заявив на онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік ".

"Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу "Мінська", відповідає нормам міжнародного права", - заявив він.

При цьому Єрмак додав, що якщо Росія не погоджується, "це означає, що вона не хоче припинення війни і настання миру на території Донбасу".

"Ми вважаємо, що ... збереження режиму припинення вогню на Донбасі є принциповою умовою для продовження всіх інших переговорів. Сьогодні ми вважаємо, що з боку Німеччини і Франції рамках нормандського формату було запропоновано дуже потужний крок. Я сподіваюся, що через тиждень-два це буде предметом ще одного потужного обговорення під час відеоконференції радників нормандського формату", - заявив він.

Зокрема, Єрмак заявив, що під час зустрічі обговорять створення так званих кластерів, які можуть стати в разі погодження основною для Дорожньої карти, яка закінчилася б встановленням миру на Донбасі, реінтеграцій окупованих територій і проведенням місцевих виборів".