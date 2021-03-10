План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович

Новий план щодо Донбасу, який пропонують Німеччина і Франція, буде представлено до кінця березня. На сьогодні деталі цієї ініціативи поки не розголошуються.

Про це в Facebook повідомив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, на сьогодні Кремль обмежений у засобах тиску, оскільки на нього тиснуть ЄС, США і Україна. Тому у російської сторони є тільки три варіанти.

"Кремль приймає ініціативу Франції та Німеччини щодо реалізації кластерів мирного процесу (відносно нова ініціатива, запропонована в рамках нормандського формату, подробиці якої поки не розголошуються, має бути офіційно запропонована сторонам до кінця березня)", - зазначив Арестович.

Другий варіант - Росія не приймає план і провокує загострення на Донбасі; третій - зберігає войовничу риторику, лякає наступом, але залишається в рамках мінського і нормандського форматів.

"Природно, свої плани є і у нас, на всі випадки, включаючи перехід конфлікту в активну фазу. Загальна наша стратегія: примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами і готовність до можливої активізації на фронті", - додав Арестович.

Він також уточнив, що презентація плану щодо Донбасу буде в найближчі два-три тижні.