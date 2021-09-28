У Путіна готові почати діалог з Україною про закупівлю газу напряму

У Росії заявили про готовність відновити діалог про закупівлю Україною російського газу. Кажуть, що про це давно вже говорили.

"Звичайно. Цього ніхто не відкидав. Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і представниками російської сторони на різному рівні", - сказав Пєсков.

При цьому, коментуючи підписання договору між Росією і Угорщиною про поставки газу в обхід України, він підкреслив, що дана угода не порушує будь-яких прав і відповідає нормам міжнародної торгівлі.