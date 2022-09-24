У Путина думают о введении военного положения, - СМИ

Так, военное положение в РФ могут ввести, если Украина будет атаковать путинские войска на так называемых "присоединенных территориях", то есть тех территориях, на которых Россия проводит псевдореферендумы о "присоединению к РФ" и фабрикует результаты "голосования".

Два источника издания назвали план ввести военное положение "нежелательным, но возможным".



Также сообщается, что в РФ могут объявить о запрете на выезд из страны подлежащих призыву мужчин. В начале недели этот план обсуждят президент РФ Владимир Путин и представители парламента и правительства. Тогда и будет окончательно сформулировано решение.

Запрет могут ввести до конца сентября, так как власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как "вызывающий тревогу".

По данным источников издания, 30 сентября состоится обращение Путина к Федеральному собранию, кототоре проведут по аналогии с 2014 годом, когда РФ незаконно аннексировала украинский Крым.

Так, Путин обратится к депутатам и сенаторам по итогам проведенных "референдумов", затем должно быть подписание договора о "присоединении территорий".