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У Путіна допускають постійні контакти Нуланд і Козака щодо Донбасу

Автор: Олександр Мороз

У президента Росії Володимира Путіна допускають відновлення постійних контактів з США щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, на рівні заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака і заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

За його словами, формат переговорів між Нуланд і Козаком може з'явитися на постійній основі.

"Раніше існував формат обміну думками навколо української кризи. Цей формат працював. Американці консультувалися з німцями, французами і нами. Таким чином вони отримували інформацію з перших рук і могли зіставлятися позиції про учасників нормандського процесу. В рамках такого обміну думками ми не виключаємо такі контакти", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше російське агентство "Інтерфакс" писало, що Росія і США обговорять відновлення консультацій щодо Донбасу.

Нуланд зараз знаходиться з робочою поїздкою в Росії.

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Володимир ПутінДонбасНуланд