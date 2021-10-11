Росія та США обговорять відновлення консультацій щодо Донбасу, - Інтерфакс
Росія та США можуть відновити двосторонні консультації щодо врегулювання військового конфлікту на території Донецької та Луганської областей України. Це питання буде підійматися під час переговорів з заступником держсекретаря США Вікторії Нуланд в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "Інтерфакс".
"На полях триденних переговорів існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій щодо врегулювання на сході України", - сказало джерело "Інтерфаксу", близьке до підготовки візиту Нуланд.
Консультації у форматі Росія-США щодо врегулювання на Донбасі тривали до 2019 року. Тоді російську сторону представляв помічник президента РФ Владислав Сурков, а представником США виступав спецпредставник Держдепу щодо України Курт Волкер. Однак цей формат переговорів згорнули наприкінці каденції американського президента Дональда Трампа.