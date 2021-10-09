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Нуланд вирушає на переговори до Москви

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Субота 09 жовтня 2021 09:53
Нуланд вирушає на переговори до Москви Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд 11 жовтня відправиться до Москви, Росія. Вона зустрінеться з високопосадовцями та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

За інформацією Держдепу, потім Нуланд відправиться в Бейрут, Ліван, 14 жовтня, де зустрінеться з ліванськими представниками громадянського суспільства і лідерами уряду, щоб обговорити економічні реформи і вибори в наступному році.

Потім Нуланд вирушить до Лондона, Великобританія, 15 Жовтня, щоб зустрітися з високопоставленими урядовими чиновниками з ряду глобальних питань.

Як повідомляло РБК-Україна, глава офісу президента України Андрій Єрмак і помічниця уповноваженого Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд провели телефонну розмову, обговоривши переговори в нормандському форматі.

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Сполучені Штати Америки Нуланд
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